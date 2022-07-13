Мировое обозрение

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Круглосуточная МЯСОРУБКА по всему фронту! Последние новости с Украины за последний ЧАС - 13 июля (20 видео)

Круглосуточная МЯСОРУБКА по всему фронту! Последние новости с Украины за последний ЧАС - 13 июля (20 видео)

Сильные удары по Бахмуту и Краматорску, особенно по Бахмуту - там был ад, продолжалось и утром. Ночью были мощные взрывы в Никополе и Марганце в Днепропетровской области, подконтрольной ВСУ - был поражен склад боеприпасов.

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