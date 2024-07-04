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Регионы России

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Глава Самарской области обсудил меры поддержки ветеранов Вооруженных Сил и членов их семей

Глава Самарской области обсудил меры поддержки ветеранов Вооруженных Сил и членов их семей

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с ветеранами специальных операций (СВО) и сотрудниками фонда "Защитники Отечества", чтобы обсудить реализацию принятых решений и дополнительную поддержку участников СВО.

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