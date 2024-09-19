NHB: многие заболевания вызываются не одиночеством, а другими причинами

Группа китайских ученых из Медицинского университета Гуанчжоу и Университета Сунь Ятсена при участии коллег из Тулейнского университета в США выяснили, что одиночество не так опасно для здоровья, как считалось раньше.
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