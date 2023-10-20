Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Власти Грузии разработали специальный план на случай ядерной войны

Власти Грузии разработали специальный план на случай ядерной войны

Правительство Грузии разработало специальный план на случай ядерной войны в регионе, заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили после закрытых слушаний в парламенте.

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Комментарии
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Надежда
Пральна стали мыслить грузины, с Россией нужно дружить и будет всем счастье!)
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14 час.
Андрей Тихонов
даааааа, ужжжжжж......
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3 час.
Гарибян Сусанна
Идиотизм! Надо не планы разрабатывать, а  объединяться, чтобы этого не случилось. Сколько лет жили вместе, всем всего хватало, а тут из-за пиндосов такой кошмар. Нам не нужна ни Америка ни Европа, а кому нужно пусть валят туда без права на возвращение. Был в СССР железный занавес, ни перед кем не лебезили, никому не кланялись, армия была лучшая в мире и уважение было. А что получили?  Тряпки, жвачку, окорочка гнилые да  мироедов - ворюг себе на шею. Слава Богу после алкаша Ельцина нормальный  президент появился, страна  развивается, дороги строятся, города, сельское хозяйство стали поднимать, армия пока не лучшая, но в обиду не даст и народ с ней заодно. Всё у нас будет нормально, если не будет ядерной войны.
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1 час.

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