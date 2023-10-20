Власти Грузии разработали специальный план на случай ядерной войны

Гарибян Сусанна

Идиотизм! Надо не планы разрабатывать, а объединяться, чтобы этого не случилось. Сколько лет жили вместе, всем всего хватало, а тут из-за пиндосов такой кошмар. Нам не нужна ни Америка ни Европа, а кому нужно пусть валят туда без права на возвращение. Был в СССР железный занавес, ни перед кем не лебезили, никому не кланялись, армия была лучшая в мире и уважение было. А что получили? Тряпки, жвачку, окорочка гнилые да мироедов - ворюг себе на шею. Слава Богу после алкаша Ельцина нормальный президент появился, страна развивается, дороги строятся, города, сельское хозяйство стали поднимать, армия пока не лучшая, но в обиду не даст и народ с ней заодно. Всё у нас будет нормально, если не будет ядерной войны.