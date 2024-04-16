Что грозит трактористу, который психанул и за считанные минуты снес незаконный рынок мигрантов в Новосибирске

После того как в Новосибирске мужчина на своем тракторе снес незаконный рынок, на котором «по кайфу» добывали себе на безбедную жизнь выходцы из республик Средней Азии, россияне, в чьих городах трудолюбивые мигранты тоже торгуют в неположенных местах, задались вполне справедливым вопросом — а что, ….
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