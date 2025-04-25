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ВСУ получали приказ убивать гражданских в поселке Красное в ДНР

ВСУ получали приказ убивать гражданских в поселке Красное в ДНР

Командир 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным «Миф» сообщил РИА Новости, что украинским военнослужащим якобы был отдан приказ уничтожить всех мирных жителей в поселке Красное на территории ДНР.

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