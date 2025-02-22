Хинштейн сообщил о присвоении 155-й бригаде наименования «Курская»

Указ о присвоении прославленному соединению почетного наименования «Курская» подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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