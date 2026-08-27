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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ипсвич» за 25+5 млн евро купил Паласиоса у «Байера». Контракт с хавбеком – до 2030-го

Эксекиэль Паласиос перешел в « Ипсвич » из « Байера ».  Английский клуб объявил о трансфере 27-летнего полузащитника.

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