Суд отклонил просьбу адвоката первого замначальника метро Москвы Дощатова

Арест первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, продлен Мосгорсудом до 23 марта, 25 февраля сообщает пресс-служба суда.
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