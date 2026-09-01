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Орловские новости

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Объём льготных кредитов АПК вырос на 13%

Объём льготных кредитов АПК вырос на 13%

Льготные кредиты аграриям и малому бизнесу за полгода выросли на 13%, до 72,5 млрд рублей. Наибольший спрос на господдержку зафиксирован в Липецкой, Воронежской, Рязанской областях и Татарстане.

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