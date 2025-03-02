❗️ На участке дороги от Алушты до Ялты сегодня вечером возможен гололед На Южнобережье Крыма ожидается ухудшение погоды, прогнозируется дождь и мокрый снег.
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❗️ На участке дороги от Алушты до Ялты сегодня вечером возможен гололед На Южнобережье Крыма ожидается ухудшение погоды, прогнозируется дождь и мокрый снег.