Нижегородцы стали чаще учиться онлайн

Жители Нижегородской области стали чаще учиться онлайн: с начала нового учебного года интернет-трафик на профильных сайтах вырос в 2,4 раза по сравнению с летними месяцами, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные пользователей.