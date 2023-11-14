Прокладка подводного электрокабеля между Польшей и Литвой оказалась под вопросом

У проекта Harmony Link, подводного силового кабеля между Литвой и Польшей, необходимого для завершения перехода государств Прибалтики от электросети стран СНГ к синхронизации с континентальной Европы (Евросоюзом), возникли сложности.
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