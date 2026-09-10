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Воронежские новости

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Кассация не разрешила мэрии Воронежа ускорить снос постройки на Остужевской развязке

Кассация не разрешила мэрии Воронежа ускорить снос постройки на Остужевской развязке

Кассация не поддержала позицию мэрии Воронежа по ускорению сноса постройки на Остужевской развязке. Суд не удовлетворил жалобу администрации, поданную в ходе разбирательства с предпринимателем Никитой Яцковым.

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