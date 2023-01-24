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Спикер Белого дома Жан-Пьер: США ожидают, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО состоится, невзирая на заявления Эрдогана

Спикер Белого дома Жан-Пьер: США ожидают, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО состоится, невзирая на заявления Эрдогана

Соединенные Штаты ожидают, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс состоится, невзирая на заявления турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

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