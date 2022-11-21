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Тарасов о матче с «Флоридой» и Бобровском: «Каждый раз, когда я играю против российского вратаря в НХЛ, это особенное событие»

Даниил Тарасов высказался после матча чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:3). Вратарь «Коламбуса» отразил 47 бросков из 50.

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