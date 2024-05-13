Андрей Ваджра: Уникальный украинский «патриотизм»: любовь до икоты и ненависть до изнеможения

Украинский «патриотизм» – уникальное явление. Он всегда удивлял меня своей парадоксальностью. С одной стороны укропатриоты очень легко впадают в глубокий экстаз по поводу своей любви к Украине: дружно скачут, рвут глотки проукраинскими речевками, рисуют тризубы на всех доступных частях тела, наряжаются в жовто-блакитные цвета, трясут до изнеможения флагами, с большим удовольствием во имя Украины оскорбляют, унижают, избивают и убивают беспомощных людей… Но как только им необходимо чем-то пожертвовать во имя «Нэньки», – резко отмораживаются, прячутся, бегут, а чуть позже начинаю люто ненавидеть Украину.