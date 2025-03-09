Сотрудники ГУ МВД России по СКФО посетили передвижной музей «Поезд Победы», прибывший в Гудермес

Накануне для сотрудников ГУ МВД России по СКФО и полицейских, находящихся в служебной командировке в Северо-Кавказском регион, была организована экскурсия в передвижной музей «Поезд Победы», каждый из вагонов которого посвящен определенным событиям.
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