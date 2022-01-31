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Ъ: Марвел-Дистрибуция запускает розницу для устройств умного дома

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Компания - дистрибутор компьютерной техники в России и СНГ "Марвел-Дистрибуция" запустит в Москве и Санкт-Петербурге до середины 2022 года 17 мультибрендовых магазинов "Всесмарт" для продажи умных устройств для дома.

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