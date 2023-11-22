Замруководителя ремонтной группы нацистских формирований киевского режима Александр Федоренко указал на тот факт, что применяемые Вооружёнными силами Российской Федерации боевые БПЛА «Ланцет» серьёзно угрожают бронетехнике боевиков.
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