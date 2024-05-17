Тайсон Фьюри побоялся взглянуть Александру Усику в глаза на битве взглядов

Британский боксер Тайсон Фьюри избежал зрительного контакта с украинцем Александром Усиком в ходе битвы взглядов, предвосхищающей титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который состоится 18 мая 2024 года.
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