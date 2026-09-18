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Календарь праздников и выходных на 2027 год: как будем отдыхать и когда выгоднее брать отпуск

Календарь праздников и выходных на 2027 год: как будем отдыхать и когда выгоднее брать отпуск

Смотрим, сколько продлятся новогодние и майские каникулы, когда придется работать в субботу и в какие месяцы лучше планировать отдых.

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