РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ, ВЗЯТКИ, ДОМИКИ ДЛЯ ПРИСЛУГИ – В КАКОЙ МОМЕНТ ЭЛИТА РОССИИ ОХАМЕЛА?

Ural Karahanow

Всё это было всегда. Яков Свердлов - склад брюлликов, золота и загранпаспортов в сейфе кабинета в Кремле. Внук Анастаса Микояна (Стас Намин) в 60-х, 70-х годах крутится в музыкальных кругах сша, по комсомольской путёвке, наверное. Сын Хрущева преподаёт в американских университетах. Россию продавали, продают и будут продавать. Если бы Сталин не провёл чистки 37-38-го годов в верхушке РККА, в 42-43-м годах воевали бы за Уралом, а не у западной границы. Ленин определял это состояние "руководящих товарищей" как "коммчванство".