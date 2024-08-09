РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ, ВЗЯТКИ, ДОМИКИ ДЛЯ ПРИСЛУГИ – В КАКОЙ МОМЕНТ ЭЛИТА РОССИИ ОХАМЕЛА?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 290 подписчиков

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  • vitaly yanushkevich
    Если полиция будет смотреть за высылкой, охи обогатится же они, как чиновники в настоящее время, это же колондайк.МИГРАНТАМ - КРАСН...
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Комментарии
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Михаил
Всё началось с 90-х , а после ухода ельцина ещё более усилилось...
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11 час.
Ural Karahanow
Всё это было всегда. Яков Свердлов - склад брюлликов, золота и загранпаспортов в сейфе кабинета в Кремле. Внук Анастаса Микояна (Стас Намин) в 60-х, 70-х годах крутится в музыкальных кругах сша, по комсомольской путёвке, наверное. Сын Хрущева преподаёт в американских университетах. Россию продавали, продают и будут продавать. Если бы Сталин не провёл чистки 37-38-го годов в верхушке РККА, в 42-43-м годах воевали бы за Уралом, а не у западной границы. Ленин определял это состояние &quot;руководящих товарищей&quot; как &quot;коммчванство&quot;.
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10 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Китае коррупционеров расстреливают на стадионах.
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6 час.

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