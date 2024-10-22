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22 октября 2024 – Международный день заикающихся людей: История и традиции даты

22 октября 2024 – Международный день заикающихся людей: История и традиции даты

В мире от заикания страдает по некоторым данным от 1% до 10% всего населения. Заикание – это серьезное нарушение, при котором человек часто повторяет или пролонгирует звуки, буквы, слова, либо делает длинные паузы, нарушая ритм речи.

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