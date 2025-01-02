Минобороны РФ: На курском направлении ВСУ потеряли 580 бойцов за сутки

Министерство обороны РФ сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины на курском направлении: за сутки уничтожено более 580 украинских военнослужащих и множественная военная техника, включая танки и бронемашины.
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