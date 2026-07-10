НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шипачев о перспективах Пинчука, Мороза и Борикова в НХЛ: «Ребята играли у Квартальнова в вертикальный хоккей. Он их подготовил и морально, и физически»

Нападающий « Салавата Юлаева »  Вадим Шипачев  высказался о перспективах белорусских игроков, которые в межсезонье перешли в клубы НХЛ из минского « Динамо ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии