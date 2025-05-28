Американцы назвали главный театр летнего наступления России на Украине

Принадлежащее основателю «Амазон» Джеффу Безосу американское издание The Washington Post анализирует военные планы России на Украине на это лето, и приходит к выводу, что, несмотря на идущие сейчас трансграничные операции российской армии по созданию буферной зоны на Сумщине, они имеют характер, скорее, отвлекающего ВСУ маневра, а основным театром военных действий и ключевым направлением летней российской кампании на Украине, скорее всего, по-прежнему, останется Донбасс.