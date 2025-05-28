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Американцы назвали главный театр летнего наступления России на Украине

Американцы назвали главный театр летнего наступления России на Украине

Принадлежащее основателю «Амазон» Джеффу Безосу американское издание The Washington Post анализирует военные планы России на Украине на это лето, и приходит к выводу, что, несмотря на идущие сейчас трансграничные операции российской армии по созданию буферной зоны на Сумщине, они имеют характер, скорее, отвлекающего ВСУ маневра, а основным театром военных действий и ключевым направлением летней российской кампании на Украине, скорее всего, по-прежнему, останется Донбасс.

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