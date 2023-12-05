Губернатор Воробьев назвал три самых частых вопроса от участников СВО

В регионе много госпиталей, в которых проходят реабилитацию раненые бойцы.Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с командой по организации помощи участникам СВО и семьям военнослужащих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии