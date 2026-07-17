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Военные новости ★ сводки СВО

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Испанская ловушка для Сталина

Испанская ловушка для Сталина Я хату покинул,Пошел воевать,Чтоб землю в ГренадеКрестьянам отдать.Прощайте, родные!Прощайте, семья!«Гренада, Гренада,Гренада моя!.

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