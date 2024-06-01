Россия вошла в топ-4 экономик мира. Что это значит

Российская экономика возглавила регион из 48 стран. Вместе с Германией РФ обеспечила 28% ВВП региона в 2021 году Всемирный банк повысил место России в рейтинге мировых экономик по ВВП, рассчитанному по партитету покупательной способности (ППС), за 2021 год.