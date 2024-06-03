Кичке сөтне сауганнан соң, Зәкия әби чиләген күтәреп, өйгә керде. Сөтне банкага сөзеп, суынырга верандага алып куйды.
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Кичке сөтне сауганнан соң, Зәкия әби чиләген күтәреп, өйгә керде. Сөтне банкага сөзеп, суынырга верандага алып куйды.