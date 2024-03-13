Путин: иностранные наемники участвовали в атаках на приграничные регионы РФ

Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву, в котором заявил, что иностранные наемники, воющие на стороне киевского режима, принимали участие в атаке на приграничные территории России, сообщает РИА Новости.
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