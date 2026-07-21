Военный сказал, откуда запускали БПЛА на Ростовскую область

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл основные маршруты, с которых украинские формирования запускают ударные беспилотники по Ростовской области.
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