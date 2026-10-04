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Царьград

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Все виды пенсий увеличат в России в 2027 году: График индексаций

Все виды пенсий увеличат в России в 2027 году: График индексаций

В 2027 году в России увеличат все виды пенсий. Опубликован график индексаций.В 2027 году в России масштабно пересчитают социальные выплаты - индексации затронут пенсии, пособия и маткапитал.

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