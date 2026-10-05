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ТАСС

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Кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики в России

Кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики в России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.

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