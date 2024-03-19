Как и обещал, написал про советский ледокол с необычной историей. Предыдущие посты о вертолетах получили массу положительных отзывов.
Советский атомный ледокол - был выведен из строя, но не забыт
Комментарии
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Traveller
В назидание нОнешним эффективным менагерам. "1. Проект атомохода был разработан в ЦКБ-15 в 1953-1955 годах. 2. Ледокол был построен Ленинградским Адмиралтейством и спущен на воду 5 декабря 1957 года." (с) И это с помощью кувалды и какой-то матери! А сколько паяют нынешние корабли?
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