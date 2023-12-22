- Ну, у нас же уже традиция, я всех пригласил на Новый год к нам, - заявил муж. А меня он спросил?!

Вера Федорова

То есть, в этой семье единоначалие, где всё решает муж, без согласия жены и даже без учёта её мнения. Так о чём мы тут сейчас будем говорить? Единственное, что можно сделать сейчас, на мой взгляд. Пристроить дочь на какое-то время ближе к вечеру (а лучше бы оставить с отцом- ведь он уже будет дома, наверняка), а самой, например, пойти в салон красоты и привести себя в порядок. Устройством застолья пусть занимаются другие (организаторы). А, вообще, Новый год- семейный праздник, ребёнок, как я понимаю, ещё маленький для больших шумных компаний, да и у других детки небольшие, всем нужно ночью спать и соблюдать режим. Странно, что молодой семье, когда только всё зарождается, нужны чужие люди "чтобы не киснуть вдвоем".