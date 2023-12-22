ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Вера Федорова
    То есть, вы сейчас уже начали дурковать: кто не все, а все это как, а когда все это не все, они такие-не такие, а как...Муж ушел от меня ...
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- Ну, у нас же уже традиция, я всех пригласил на Новый год к нам, - заявил муж. А меня он спросил?!

- Ну, у нас же уже традиция, я всех пригласил на Новый год к нам, - заявил муж. А меня он спросил?!

Муж решил, что мне офигеть как нравится традиция отмечать Новый год у нас в квартире. Не втроем - я, муж и ребенок, а большой шумной компанией друзей и родни.

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Комментарии
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Вера Федорова
То есть, в этой семье единоначалие, где всё решает муж, без согласия жены и даже без учёта её мнения. Так о чём мы тут сейчас будем говорить? Единственное, что можно сделать сейчас, на мой взгляд. Пристроить дочь на какое-то время ближе к вечеру (а лучше бы оставить с отцом- ведь он уже будет дома, наверняка), а самой, например, пойти в салон красоты и привести себя в порядок. Устройством застолья пусть занимаются другие (организаторы). А, вообще, Новый год- семейный праздник, ребёнок, как я понимаю, ещё маленький для больших шумных компаний, да и у других детки небольшие, всем нужно ночью спать и соблюдать режим. Странно, что молодой семье, когда только всё зарождается, нужны чужие люди &quot;чтобы не киснуть вдвоем&quot;.
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ирина Ирина
Прям сразу себя узнала в этой хозяйке , всю жизнь собирались у нас ,и все я одна готовила.
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