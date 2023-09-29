Банкротство для всех: как новые правила 2023 года упростят процедуру для россиян

Статья рассказывает о грядущем упрощении процедуры банкротства физических лиц в России. Объясняются новые правила по суммам долга, срокам и условиям, которые с 2023 года сделают банкротство более доступным для граждан.
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