В России упали цены на кофемашины

Эксперты связывают рост спроса с удешевлением техники и изменением потребительских привычек Аналитики компании "Платформа ОФД" сообщили РИА Новости о снижении средней стоимости кофемашин в России за первое полугодие на 9%, до 18 810 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии