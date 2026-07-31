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В России упали цены на кофемашины

В России упали цены на кофемашины

Эксперты связывают рост спроса с удешевлением техники и изменением потребительских привычек Аналитики компании "Платформа ОФД" сообщили РИА Новости о снижении средней стоимости кофемашин в России за первое полугодие на 9%, до 18 810 рублей.

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