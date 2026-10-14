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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гавриков про слухи, что Куик может возобновить карьеру: «Для него не будет никакой проблемы набрать форму»

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отреагировал на информацию о том, что  Джонатан Куик может рассмотреть возможность возобновления карьеры после травмы вратаря Игоря Шестеркина .

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