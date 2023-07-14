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Лукашенко заявил, что сотрудничать белорусам и французам мешает политическая конъюнктура

Лукашенко заявил, что сотрудничать белорусам и французам мешает политическая конъюнктура

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что искреннее стремление народов его республики и Франции к сотрудничеству сталкивается с искусственными препятствиями, которые формируются европейской политической конъюнктурой.

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