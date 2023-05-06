ФОТО: TELMO PINTO/GLOBALLOOKPRESS УКРАИНЦЫ СНОВА УСТРОИЛИ ЦИРК: ДРАЧУНЫ ИЗ РАДЫ НАПАЛИ НА ДЕЛЕГАЦИЮ РОССИИ НА САММИТЕ ПАЧЭС В СТАМБУЛЕ В Стамбуле представители бандеровцев с Украины устроили провокацию и напали на членов делегации России на саммите ПАЧЭС.
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