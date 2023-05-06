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В Стамбуле представители бандеровцев с Украины устроили провокацию и напали на членов делегации России на саммите ПАЧЭС.

В Стамбуле представители бандеровцев с Украины устроили провокацию и напали на членов делегации России на саммите ПАЧЭС.

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Комментарии
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Лариса Абросимова
Этих бабуинов с украины нельзя выпускат ь из их загона, иначе международное общество в один миг маргинализируется, и офашистится. Это же зараза похлеще чумы.
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6 м.

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