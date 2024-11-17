РЕН ТВ расскажет, за что Есенин так и не смог простить мать

Репродукция ТАСС Мать Сергея Есенина пережила сына на 30 лет, всегда вспоминая о нем с гордостью. А вот сам поэт говорил, что морально мать для него давно умерла: обиду Есенин затаил еще в подростковом возрасте.
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