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РЕН ТВ расскажет, за что Есенин так и не смог простить мать

РЕН ТВ расскажет, за что Есенин так и не смог простить мать

Репродукция ТАСС Мать Сергея Есенина пережила сына на 30 лет, всегда вспоминая о нем с гордостью. А вот сам поэт говорил, что морально мать для него давно умерла: обиду Есенин затаил еще в подростковом возрасте.

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