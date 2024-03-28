Глобальное потепление изменило вращение Земли

Ученые Института океанографии Скриппса показали, что таяние льда на полюсах Земли из-за глобального потепления изменяет скорость вращения Земли, что позволит отсрочить внесение дополнительной секунды на 2029 год.
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