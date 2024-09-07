Индексы акций США устанавливают недельные антирекорды

Американские фондовые индексы завершили неделю худшими показателями с марта 2023 года. Инвесторы начали распродавать акции еще до выхода отчета о занятости в августе, особенно избавляясь от ведущих технологических акций.
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