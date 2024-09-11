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В России предложили запретить субкультуру квадроберов

В России предложили запретить субкультуру квадроберов

Сенатор Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов в России, поскольку эта деятельность подрывает психическое здоровье и может быть опасной.

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Комментарии
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F I
Да уж...Одно дело ободок с кошачьими ушками и в декабре  костюм лисички на Н Год под ёлкой .... Другое дело сутки напролет в кошачьей маске не снимая ,да еще и в   кошачий лоток гадить и корм кошачий есть...  Растить психов с детских лет -это нечто )))
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