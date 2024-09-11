В России предложили запретить субкультуру квадроберов

F I

Да уж...Одно дело ободок с кошачьими ушками и в декабре костюм лисички на Н Год под ёлкой .... Другое дело сутки напролет в кошачьей маске не снимая ,да еще и в кошачий лоток гадить и корм кошачий есть... Растить психов с детских лет -это нечто )))