Золотистый ретривер получил официальную должность в университете

Чарли стал настоящим талисманом университетской женской баскетбольной команды. Двухлетний золотистый ретривер по кличке Чарли получил должность "директора по собачьему образу жизни" в женской баскетбольной команде Университета Монклер Стейт в Нью-Джерси.
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