Ивлеева намекнула на желание отомстить Киркорову: «Говорю себе: «Дерзай!»

Блогер сделала неоднозначное заявление на фоне продолжающегося конфликта с поп-королем. Ивлеева и Киркоров на голой вечеринке соцсетиНастя Ивлеева сделала неоднозначное заявление на фоне ее вновь обострившегося конфликта с Филиппом Киркоровым.