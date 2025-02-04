Ивлеева намекнула на желание отомстить Киркорову: «Говорю себе: «Дерзай!»

Блогер сделала неоднозначное заявление на фоне продолжающегося конфликта с поп-королем. Ивлеева и Киркоров на голой вечеринке соцсетиНастя Ивлеева сделала неоднозначное заявление на фоне ее вновь обострившегося конфликта с Филиппом Киркоровым.
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