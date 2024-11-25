Общественник о неудобстве тюменского транспорта для инвалидов: «Посадить мэра и пусть проедет»

В Тюменской области живет 95 140 инвалидов, 8759 из них – дети, по данным Росстата на 2023 год. Они ездят на работу и учебу, занимаются спортом и стараются жить полноценно, но комфортно ли гражданам жить в благоустроенной Тюмени.
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