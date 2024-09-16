Mash: возможной причиной нападения школьника в Челябинске может быть месть

В Челябинске школьник напал на учеников, по предварительным данным, из чувства мести, сообщает Mash.Подросток пришёл в школу, чтобы отомстить однокласснице, которая в выходные испачкала его косметикой, после этого другие дети смеялись над ним.
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