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Mash: возможной причиной нападения школьника в Челябинске может быть месть

Mash: возможной причиной нападения школьника в Челябинске может быть месть

В Челябинске школьник напал на учеников, по предварительным данным, из чувства мести, сообщает Mash.Подросток пришёл в школу, чтобы отомстить однокласснице, которая в выходные испачкала его косметикой, после этого другие дети смеялись над ним.

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